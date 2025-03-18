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        Gölyaka'da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen iftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:39
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        Gölyaka'da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen iftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

        İlçedeki kapalı pazar yerinde Gölyaka Belediyesince iftar programı düzenlendi.

        Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı programda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, ramazanın birlik, beraberlik, hoşgörü ve huzur ortamına katkı sağlayan manevi iklimine dikkat çekerek, birlikte iftar yapmanın bereketini ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Programa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, siyasi partilerin temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, din görevlileri, STK’ler, muhtarlar, kurum ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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