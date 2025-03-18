Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları, sezonun geri kalanından umutlu

Batı Karadeniz'de denize açılan kıyı balıkçıları, yaklaşık 1 ay kalan sezonun geri kalanında verimli av süreci geçirmeyi ümit ediyor.

Sezon başından bu yana Karadeniz kıyılarında avlanan balıkçılar, havaların tekrar soğumasıyla, 15 Nisan'da kapanacak sezon öncesi umutlarını koruyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, Batı Karadeniz'de balığın az da olsa görüldüğünü söyledi.

Balıkçılığın hava koşullarına göre belirlendiğinin altını çizen Karakaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl balıkçılık genel anlamda kötü değildi. Palamut, lüfer, istavrit, mezgit ve barbun oldu. Tabii havaların ısınmasıyla balık azaldı. Fiyatlar düşmesine rağmen ramazanda satışlar düştü. Bugün itibarıyla havalar tekrar soğumaya başladı. Sezonun bitimine kadar avcılık yine aynı şekilde devam edecek ama azalarak gidecek. 15 Nisan'da trol ve gırgırla av yasağı başlayacak. Havaların soğuması şans gibi oldu. Bu süreyi biraz daha iyi değerlendirmeyi ümit ediyoruz. Sezonun geri kalanından umutluyuz."