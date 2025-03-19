Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan kişi yanmaktan son anda kurtuldu

        Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan kişi yanmaktan son anda kurtuldu
        ABONE OL

        Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

        Kültür Mahallesi'nde bulunan Düzce 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkana müşteri olarak gelen E.T, sobayı tutuşturmak istedi.

        E.T'nin yanlışlıkla benzin dolu bidonu dökmesi sonucu soba bir anda alev aldı.

        Çalışanların da yardımıyla montunu çıkaran E.T, yanmaktan son anda kurtuldu.

        E.T'nin yara almadan kurtulduğu olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İş yeri çalışanı Hasan Apak, AA muhabirine, müşterinin yanan sobayı ateşlemek için mazot bidonu yerine yanlışlıkla benzin bidonunu alarak sobaya döktüğünü söyledi.

        Sobadan alevlerin yükselmesi üzerine müdahale ettiklerini dile getiren Apak, "Biz o esnada çalışıyorduk. Kendisine benzin ve mazot bidonunun yan yana olduğunu söyledik fakat o 'Ben biliyorum.' dedi. Soba birden alev aldı. Biz de panikledik ama hemen müdahale edip montunu ve üzerindekileri çıkarmasını söyledik. Sobanın yanında bulunan çekyat da tutuştu, söndürdük. Arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Sadece olayın biraz şokunu yaşıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Sobaya benzin döktü, çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu
        Sobaya benzin döktü, çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu
        Düzce Üniversitesinden kısa kısa
        Düzce Üniversitesinden kısa kısa
        Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor
        Türk Kızılay Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor
        Düzce'de evde açtıkları tünelde kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
        Düzce'de evde açtıkları tünelde kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
        Süt ve peynir ihtiyacı için aldığı mandaları devlet desteğiyle çoğaltıp çif...
        Süt ve peynir ihtiyacı için aldığı mandaları devlet desteğiyle çoğaltıp çif...
        Metruk evin zeminini kazarak define aramışlar
        Metruk evin zeminini kazarak define aramışlar