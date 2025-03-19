Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Kültür Mahallesi'nde bulunan Düzce 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkana müşteri olarak gelen E.T, sobayı tutuşturmak istedi.

E.T'nin yanlışlıkla benzin dolu bidonu dökmesi sonucu soba bir anda alev aldı.

Çalışanların da yardımıyla montunu çıkaran E.T, yanmaktan son anda kurtuldu.

E.T'nin yara almadan kurtulduğu olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri çalışanı Hasan Apak, AA muhabirine, müşterinin yanan sobayı ateşlemek için mazot bidonu yerine yanlışlıkla benzin bidonunu alarak sobaya döktüğünü söyledi.

Sobadan alevlerin yükselmesi üzerine müdahale ettiklerini dile getiren Apak, "Biz o esnada çalışıyorduk. Kendisine benzin ve mazot bidonunun yan yana olduğunu söyledik fakat o 'Ben biliyorum.' dedi. Soba birden alev aldı. Biz de panikledik ama hemen müdahale edip montunu ve üzerindekileri çıkarmasını söyledik. Sobanın yanında bulunan çekyat da tutuştu, söndürdük. Arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Sadece olayın biraz şokunu yaşıyor." diye konuştu.