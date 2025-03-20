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        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:35
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        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

        Hafif kar yağışı ve yer yer görülen sis nedeniyle kara yolunun Düzce kesiminde Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

        Güzergahın Bolu geçişinde ise Elmalık, Taşaltı ve Abant kavşağı mevkilerinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

        Otoyolun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli geçişinde de yağış görüldü.

        Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezlerinde hafif kar yağışı aralıklarla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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