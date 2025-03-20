Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezlerinde hafif kar yağışı aralıklarla devam etti.

Otoyolun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli geçişinde de yağış görüldü.

Güzergahın Bolu geçişinde ise Elmalık, Taşaltı ve Abant kavşağı mevkilerinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Hafif kar yağışı ve yer yer görülen sis nedeniyle kara yolunun Düzce kesiminde Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

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