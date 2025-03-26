Düzce'de özel öğrenciler "Kadir Gecesi" programı gerçekleştirdi

Düzce'de Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu ve otizmli öğrencilerin hazırladığı "Kadir Gecesi" programı katılımcıların beğenisini kazandı.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda, özel öğrencilerden oluşan koro ilahiler seslendirdi.

Davetliler, öğrencilerin performansını ilgiyle izledi.

Programda semazen gösterisi de yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AA muhabirine, hem okulun ayrıcalığının hem de ramazan ayının programa manevi huzur kattığını söyledi.

Etkinliğin hazırlanmasında özel öğrencilerin büyük emeği olduğunu ifade eden Aydın, "Kendileri bizzat proje oluşturdu. Müftülük ve semazen ekibi de çocuklarımıza eşlik etti. Semazen arkadaşımızın etkinliğe katılması çocuklar için unutulmaz bir hatıra oldu. Müdürümüz ve ziyaretçilerimiz çocuklarımızın zihninde yer edecek özel bir gün yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.