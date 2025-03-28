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        Düzce'de 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu

        Düzce'de, ahırdan başlayıp eve sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:30
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        Düzce'de 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Düzce'de, ahırdan başlayıp eve sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Boğaziçi beldesine bağlı Yazlık köyünde, Emine Kara'ya ait 2 katlı evin bahçesinde bulunan ahırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

        Alevlerin sardığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 motosiklet de kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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