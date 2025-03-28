Düzce'de 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Alevlerin sardığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 motosiklet de kullanılamaz hale geldi.

Boğaziçi beldesine bağlı Yazlık köyünde, Emine Kara'ya ait 2 katlı evin bahçesinde bulunan ahırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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