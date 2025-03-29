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        Düzce'de dolu etkili oldu

        Düzce'de dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:18
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        Düzce'de dolu etkili oldu
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        Düzce'de dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde aniden bastıran dolu, trafikte aksamalara neden oldu.

        Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park ederek yağışın dinmesini bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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