Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sema Ö. İdaresindeki 34 HV 0459 plakalı otomobil, Aydınyayla mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hacer A, Zemzem A. ve Aynur A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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