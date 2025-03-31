Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hacer A, Zemzem A. ve Aynur A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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