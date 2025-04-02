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        Düzce'de "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Ramazan Bayramı'nda "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:13
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        Düzce'de "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi
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        Düzce’nin Gölyaka ilçesinde Ramazan Bayramı'nda "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi.

        Gölyaka Belediyesi ve Kardüz Turizm Derneğince ilçedeki kapalı pazar yerinde organize edilen şenlikte, 3 gün boyunca çeşitli etkinler gerçekleştirildi.

        Karadenizli sanatçıların sahne aldığı şenlikte yöresel kıyafet giyen katılımcılar halk oyunları sergiledi. Katılımcılar, Karadeniz müzikleriyle horon halkasında buluştu, çocuklar ise kurulan oyun parklarında eğlendi.

        Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere çeşitli illerden ilçeye gelen misafirler, alanda kurulan stantlarda ekmek, tereyağı, peynir, pekmez, mısır unu, sucuk, pestil, ev baklavası ve makarnası, yaprak sarma, karadut, bal gibi yöresel organik lezzetleri tanıttı.

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