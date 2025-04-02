Düzce'de "Gölyaka Muhlama Şenlikleri" düzenlendi

Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere çeşitli illerden ilçeye gelen misafirler, alanda kurulan stantlarda ekmek, tereyağı, peynir, pekmez, mısır unu, sucuk, pestil, ev baklavası ve makarnası, yaprak sarma, karadut, bal gibi yöresel organik lezzetleri tanıttı.

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