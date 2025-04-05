Başsavcı Emre'den Avukatlar Günü mesajı

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başsavcı Emre, mesajında, "Toplumun adalet duygusunun tesisi, hak arama özgürlüğünün etkin şekilde kullanılması ve hukuk devleti ilkesinin yaşatılması noktasında avukatlarımızın üstlendikleri rol, son derece kıymetlidir." ifadelerine yer verdi.

Avukatların savunma makamının onurlu temsilcileri olduklarını ve adaletin sağlanmasına katkı sunduklarını belirten Emre, hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası olduklarını vurguladı.

Mesleklerini büyük bir özveri, bilgi ve sorumlulukla icra eden tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik eden Emre, sağlık, huzur ve başarılar dileyerek mesajını tamamladı.