Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" sunumu yapıldı

Düzce'de raporlaması tamamlanan "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)" için belediye meclis üyelerine sunum yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen, "AB IPA Hibe Programı" kapsamında finanse edilen ve yaklaşık 15 aylık saha çalışmalarının ardından raporlama süreci tamamlanan projenin sonuçlarına yönelik belediye meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla sunum yapıldı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, proje takım lideri Bas Govers tarafından kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

Govers, raporlamada kent merkezi başta olmak üzere mahalle ve sokak analizleri yapılarak Düzce’nin yapısına en uygun ulaşım sistemi modelinin belirlendiğini anlattı.

Projenin hazırlık ve raporlara aşamasının tamamlandığını bildiren Govers, dönüşümün 2040 yılında tamamlanacağını kaydetti.

Çalışma kapsamında, toplu ulaşım araçlarını en çok kullanan öğrenciler ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuldu.