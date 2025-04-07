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        Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" sunumu yapıldı

        Düzce'de raporlaması tamamlanan "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)" için belediye meclis üyelerine sunum yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:37
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        Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" sunumu yapıldı
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        Düzce'de raporlaması tamamlanan "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)" için belediye meclis üyelerine sunum yapıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen, "AB IPA Hibe Programı" kapsamında finanse edilen ve yaklaşık 15 aylık saha çalışmalarının ardından raporlama süreci tamamlanan projenin sonuçlarına yönelik belediye meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla sunum yapıldı.

        Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, proje takım lideri Bas Govers tarafından kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

        Govers, raporlamada kent merkezi başta olmak üzere mahalle ve sokak analizleri yapılarak Düzce’nin yapısına en uygun ulaşım sistemi modelinin belirlendiğini anlattı.

        Projenin hazırlık ve raporlara aşamasının tamamlandığını bildiren Govers, dönüşümün 2040 yılında tamamlanacağını kaydetti.

        Çalışma kapsamında, toplu ulaşım araçlarını en çok kullanan öğrenciler ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuldu.

        Projenin başlıca amaçları arasında kentin ulaşım ve trafik sorununun çözülmesi, bisiklet trafiğinin artırılması ve yayaların güvenliğinin sağlanması konuları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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