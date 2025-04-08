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        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:45
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor.

        Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde de aralıklarla kar yağışı ve yer yer sis etkili oluyor.

        Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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