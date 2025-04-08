Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı binası hizmete açıldı

Düzce'de yapımı tamamlanan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Binası 1999'daki depremde yıkıldığı için 2003'ten bu yana İl Jandarma Komutanlığı binasında hizmet veren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı için Mamure Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana 2 katlı olarak inşa edildi.

Vali Selçuk Aslan, binanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2023'e oranla 2024'te Düzce'de suç oranlarında büyük düşüş yaşandığını bildirdi.

Türkiye genelinde kişilere karşı suç olaylarında oransal anlamda en nitelikli azalmayı sağlayan ikinci, mal varlığına karşı 6'ncı, kümülatifte de 3'üncü vilayet olma başarısını gösterdiklerini belirten Aslan, "Bu başarıyı, emniyet ve jandarmamızın mümtaz temsilcilerinin özel gayret ve ihtimamları sayesinde sağladık." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, kamu düzenini etkileyen konuları, sebep ve sonuçlarıyla bir arada değerlendirip, kolluk kuvvetleri dışındaki aktörlerle de paylaşarak çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını ifade etti.