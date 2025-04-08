Düzce'de gençlik merkezi gönüllülerinden "8 Nisan Romanlar Günü" etkinliği

Burada öğrencilerle bir araya gelen gençler, yüz boyama ve sportif etkinlikler yaptı, geleneksel oyunlar oynadı.

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