Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de gençlik merkezi gönüllülerinden "8 Nisan Romanlar Günü" etkinliği

        Düzce Gençlik Merkezince "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de gençlik merkezi gönüllülerinden "8 Nisan Romanlar Günü" etkinliği
        ABONE OL

        Düzce Gençlik Merkezince "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında gençlik merkezi personel ve gönüllüler, Çamköy İlkokuluna gitti.

        Burada öğrencilerle bir araya gelen gençler, yüz boyama ve sportif etkinlikler yaptı, geleneksel oyunlar oynadı.

        Ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Düzce'den AB ülkelerine ilk çeyrekte 8 bin 374 ton fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine ilk çeyrekte 8 bin 374 ton fındık ihraç edildi
        Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı binası hizmete açıldı
        Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı binası hizmete açıldı
        Mahallenin kedisi "Kirli" uzman ellerde sağlığına kavuşacak
        Mahallenin kedisi "Kirli" uzman ellerde sağlığına kavuşacak
        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Anadolu Otoyolu'nda makas atan tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda makas atan tır ulaşımı aksattı
        Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" sunumu yapıldı
        Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" sunumu yapıldı