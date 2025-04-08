Düzce'de gençlik merkezi gönüllülerinden "8 Nisan Romanlar Günü" etkinliği
Düzce Gençlik Merkezince "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi.
Düzce Gençlik Merkezince "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında gençlik merkezi personel ve gönüllüler, Çamköy İlkokuluna gitti.
Burada öğrencilerle bir araya gelen gençler, yüz boyama ve sportif etkinlikler yaptı, geleneksel oyunlar oynadı.
Ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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