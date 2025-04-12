Düzce'de tropikal meyve üreticisi zirai don riskine karşı nöbette

Düzce'de pazar gününe kadar etkili olması beklenen zirai dona karşı önlem almak için gece nöbeti tutan tropikal meyve yetiştiricisi, tarlasında ateş yakıp, sisleme makinesi kullanarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazar gününe kadar kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, alçak kesimlerde ise soğuk hava etkili olacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, soğuk havanın zirai don riskine karşı çiftçilere önlem alma çağrısında bulundu.

Düzce'de 21 dönüm arazi üzerinde yaban mersini ve ahududu üretimi yapan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Bilal Köse, uyarılar üzerine harekete geçti.

Yetiştirdiği meyvelerin zarar görmemesi için zirai dona karşı önlemler alan Köse, AA muhabirine, "Tarım il Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda, bitkilerimizi korumak amacıyla zirai donla mücadele yapıyoruz. Bunu sisleme makinesi kullanarak ve saman yakarak yapıyoruz." diye konuştu.