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        Düzce'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:42
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        Düzce'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Süleyman Akbaba (45) idaresindeki 59 ADN 442 plakalı hafif ticari araç, Darıyeri Hasanbey mevkisinde kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen E.S. (47) yönetimindeki 50 AEZ 285 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Akbaba ile araçta bulunan Harun Çalkan'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtan yaralı çıkarılan H.H.A. (25) ve A.K. (48) kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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