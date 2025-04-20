Düzce'de kapı pervazına sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye erleri, kapı pervazının bir kısmını keserek kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.

Ev sahipleri, kendi imkanlarıyla kurtaramadıkları kuş için itfaiyeye haber verdi.

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