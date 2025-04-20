Düzce'de kapı pervazına sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Düzce'de kapının pervazına sıkışan muhabbet kuşu, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Düzce'de kapının pervazına sıkışan muhabbet kuşu, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yahyalar Mahallesi'nde bir evin içinde gezen muhabbet kuşu, demir doğrama kapının pervazına takıldı.
Ev sahipleri, kendi imkanlarıyla kurtaramadıkları kuş için itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye erleri, kapı pervazının bir kısmını keserek kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.
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