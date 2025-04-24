Yavruyken dükkanın gelen köpek "Silver", mahallenin maskotu oldu

Düzce'de yaklaşık 10 yıl önce beyaz et satışı yapan bir iş yerinin önüne gelen sahipsiz köpek, kendisin besleyen dükkan sahibini ilk günden bu yana bırakmıyor.

Azmimilli Mahallesi'nde beyaz et satışı yapan Okan Acar, yiyecek vermesinin ardından dükkanını benimseyen yavru köpeği sahiplendi. Acar, zamanla dükkana ve müşterilerine alışıp kendini sevdiren "Silver" adını verdiği köpeğe, başka sahipsiz hayvanları bölgeye yaklaştırmadığı için "Güvenlik By Silver" yazılı tasma yaptırdı.

Her gün işletmenin önündeki yerini alan "Silver", dükkana gelen çocuklar için de eğlence kaynağı oluyor.

Acar, AA muhabirine, Silver'in yavruyken karnını doyurmak için geldiğini ve yaklaşık 10 yıldır beraber olduklarını söyledi.

Mahalle halkı ve müşteriler tarafından da çok sevilen Silver'in maskot haline geldiğini belirten Acar, "Çok akıllı bir köpek. İnsanlara çok alışık. Özellikle çocukları inanılmaz seviyor. Burayı kendi bölgesi olarak ilan etti, yabancı köpekleri yaklaştırmıyor. Bir nevi burayı sahiplendi." dedi.