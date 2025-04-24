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        Düzce'de Yeşilayın yetenek yarışmasında başarılı olan öğrencilere plaket verildi

        Yeşilay Düzce Şubesinin düzenlediği yetenek yarışmasında derece alan öğrencilere plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:32
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        Düzce'de Yeşilayın yetenek yarışmasında başarılı olan öğrencilere plaket verildi
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        Yeşilay Düzce Şubesinin düzenlediği yetenek yarışmasında derece alan öğrencilere plaket verildi.

        Yeşilay tarafından 13.'sü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması ödül töreni, Düzce Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Vali Aslan, öğrencilerin yarışmaya gösterdiği ilgiden gurur duyduğunu belirterek, "Yeşilayın, bağımlılığın her türüne dönük çalışmalarını takdirle karşılıyorum, dikkatle takip ediyorum, şahsi ve kurumsal olarak da imkanlarımız ölçüsünde tüm çalışmalara destek vermeye de özen gösteriyorum." diye konuştu.

        Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz da yarışmanın Yeşilay tarafından geleneksel hale getirildiğini, amacın öğrencilere Yeşilay bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

        Okullarında Yeşilay Kulübüne üye olan öğrencilerden resim ve şiirleriyle dereceye girenlere, Vali Aslan ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Korkmaz tarafından ödülleri verildi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, öğretmenler ve öğrencile katıldı.

        Vali Aslan ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerin yaptığı resimleri inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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