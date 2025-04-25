Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Gürcü Dili Günü" etkinliği düzenlendi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalınca "14 Nisan Gürcü Dili Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "Gürcü Dili Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalınca "14 Nisan Gürcü Dili Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, DÜ Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu ile diğer akademisyenler sunum yaptı.

        Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Gürcü Dilleri Bölümünün, şehirle üniversite arasında köprü olması açısından önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle her iki kültürün birbirlerine aktarılmasını sağladıklarını belirtti.

        Düzce Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay ise bölümün açılışından itibaren dernek olarak her yıl Gürcü Dili kursları açarak bu dilin devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Etkinliğe, Hendek Gürcü Kültür Derneği, Beykoz Gürcü Kültür Derneği, Marmara Bölgesi Gürcü Köyleri Birliği Platform temsilcileri ve Düzce'de yaşayan Gürcü vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından katılımcılar, Gürcistan dilini ve kültürünü yansıtan kaligrafi sergisini gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        6 aylık takip sonrası fuhuş operasyonu; 5 gözaltı
        6 aylık takip sonrası fuhuş operasyonu; 5 gözaltı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de Yeşilayın yetenek yarışmasında başarılı olan öğrencilere plaket ve...
        Düzce'de Yeşilayın yetenek yarışmasında başarılı olan öğrencilere plaket ve...
        Yavruyken dükkanın gelen köpek "Silver", mahallenin maskotu oldu
        Yavruyken dükkanın gelen köpek "Silver", mahallenin maskotu oldu
        Yeşilay Düzce Şubesi'nde "temsili başkan" programı düzenlendi
        Yeşilay Düzce Şubesi'nde "temsili başkan" programı düzenlendi
        Vali Aslan, Beşiktaş taraftar grubunun etkinliğinde kan bağışladı
        Vali Aslan, Beşiktaş taraftar grubunun etkinliğinde kan bağışladı