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        Düzce'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:44
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        Düzce'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 23 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.E, O.T, K.Y, D.K. ve E.Ç'nin emniyetteki sorguları tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, O.T. ve K.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.K. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 Nisan'da yapılan fuhuş ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, zanlıların GSM hatlarına iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi tedbiri uygulanmıştı.

        Dinlemelerde, şüphelilerin fuhuş suçunu işlediklerinin tespit edilmesinin ardından 7 ekip ve 20 personelin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Gözaltına alınan 4'ü erkek 5 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 980 lira, 18 telefon hattı, 12 cep telefonu, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirilmişti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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