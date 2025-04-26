Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hatay'dan İstanbul'a giden A.E.E'nin kullandığı 34 MTC 935 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Sarıçökek mevkisinde alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

        Öte yandan yolcuların, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı

        Benzer Haberler

        Uzmanından "25 Nisan Dünya Sıtma Günü" açıklaması
        Uzmanından "25 Nisan Dünya Sıtma Günü" açıklaması
        Düzce'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de iklim değişikliğinin fındık üretimine olası etkileri çalıştayda el...
        Düzce'de iklim değişikliğinin fındık üretimine olası etkileri çalıştayda el...
        Düzce'de "Gürcü Dili Günü" etkinliği düzenlendi
        Düzce'de "Gürcü Dili Günü" etkinliği düzenlendi
        6 aylık takip sonrası fuhuş operasyonu; 5 gözaltı
        6 aylık takip sonrası fuhuş operasyonu; 5 gözaltı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı