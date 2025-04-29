Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 42. yılında Düzce'de anıldı

Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör vefatının 42. yılında düzenlenen programla anıldı.

Kültür Ocağı Vakfının (KOCAV) organizasyonunda, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Vefatının 42. Yılında Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı ve Paneli"nin açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, Güngör'ü Türk sosyal bilimler alanında "Kutup Yıldızı" diye adlandırmanın abartılı olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Merhum Erol Güngör hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Bunun dışında, aradan geçen 42 yıl içerisinde, fikirlerinin tazeliği, hala alanda çalışanlar ya da alan dışında birçok araştırmacıya, münevverlere ilham olmakta." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve KOCAV Başkanı Dr. Ali Ürey de başta sosyal psikoloji olmak üzere birçok alandaki düşünceleriyle, düşünce hayatına yön vererek çok sayıda bilim insanının yetişmesine vesile olan Güngör'ü saygı, rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.