İspanyol çiftçi, kanser hastaları için Vietnam'a kadar pedal çevirecek

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/AHMET ÇELİK - Vietnam'daki kanser hastaları ve kimsesiz çocuklar için ülkesinden bisikletiyle yola çıkan İspanyol çiftçi Marino Izquierdo, Düzce'den geçti.

Valencia'nın Massamagrell bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Izquierdo, babasını kanserden kaybettikten sonra kendini sosyal sorumluluk projelerine adadı.

İspanya'da bisiklet kulübü üyeliği bulunan Izquierdo, hem ülkesinde hem de Fransa'da kanserle mücadele derneklerine üye oldu.

Izquierdo, kanser hastalığıyla mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Şubat'ta bisikletiyle Vietnam'a doğru yola çıktı.

Seyahat masraflarını karşılayabilmek için evini ve arabasını satan Izquierdo, ülkesinde üyesi olduğu bisiklet kulübünden, kanserle mücadele derneklerinden ve yakın çevresinden topladığı bağışlarla Vietnam'da kanser hastalarının yanı sıra kimsesiz çocuklara da destek olmak istiyor.

Daha önce birçok kez gittiği Vietnam'a yolculuğu kapsamında 11 ülkeyi geride bırakıp Türkiye'ye ulaşan Izquierdo, Düzce'den geçti.

Izquierdo, yolculuğu boyunca toplam 22 ülkeden geçerek aralık ayında Vietnam'a ulaşmayı hedefliyor.