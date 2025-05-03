Düzce'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akpınar Mahallesi 5397 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü.
Yangın, binada hasara neden oldu.
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