Düzce'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, binada hasara neden oldu.

Akpınar Mahallesi 5397 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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