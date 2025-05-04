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        Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası hafta sonu doğa tutkunlarını ağırladı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Kuş Cenneti ile Sinekli Yaylası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:41
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        Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası hafta sonu doğa tutkunlarını ağırladı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Kuş Cenneti ile Sinekli Yaylası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

        Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

        Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Gölün hemen kenarında bulunan Kuş Gözlem Kulesi de bölgedeki eşsiz manzarayı misafirlerin yüksekten izlemesine olanak tanıyor.

        Geçen yıl 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        - Yaylada kamp kurdular

        Düzce'ye 33 kilometre mesafede bulunan 1450 rakımlı Sinekli Yaylası da hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.

        Ankara Yabancılar Topluluğu ve Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) işbirliğinde düzenlenen organizasyonla bir araya gelen 25 doğa tutkunu, yaylanın eşsiz doğasında kamp kurdu.

        Başkentte yaşayan Pakistan, İran, Fas, Kamboçya ve İngiltere uyruklu doğaseverlerden oluşan grup, güne kahvaltıyla başladıktan sonra ormanlık alanda yürüyüş yaptı.

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