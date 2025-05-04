Yeniden Refah Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kütükoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Sadettin Çakmakcı da kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

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