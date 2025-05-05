Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        CHP Düzce İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı

        CHP Düzce İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınayan basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Düzce İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Düzce İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınayan basın açıklaması yaptı.

        CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, ülkenin demokrasisine ve barış umutlarına yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

        Dağıstanlı, CHP'nin ülkenin kurucu partisi olduğunu belirterek, "Biz bu toprakların en güçlü harcını, 'yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine' ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Biz, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Nefreti yenecek olan sevgidir. Acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasına, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!

        Benzer Haberler

        Düzce'de trafik polisi, düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açtıktan sonra...
        Düzce'de trafik polisi, düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açtıktan sonra...
        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı
        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı
        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya kat...
        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya kat...
        Yeniden Refah Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıl...
        Yeniden Refah Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıl...
        Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası hafta sonu doğa tutkunlarını ağı...
        Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası hafta sonu doğa tutkunlarını ağı...
        Düzce'de 2 katlı bina, alev alev yandı
        Düzce'de 2 katlı bina, alev alev yandı