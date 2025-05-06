Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar M.Y, Y.A. ve T.İ. gözaltına alındı.

        Aramada 86 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve Y.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T. İ. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Düzce'de yüksekokul öğrencilerinden yenilikçi yapı malzemeleri sergisi
        Düzce'de yüksekokul öğrencilerinden yenilikçi yapı malzemeleri sergisi
        Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi
        Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi
        CHP Düzce İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
        CHP Düzce İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
        Düzce'de trafik polisi, düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açtıktan sonra...
        Düzce'de trafik polisi, düğün nedeniyle trafiğe kapanan yolu açtıktan sonra...
        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı
        Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı
        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya kat...
        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya kat...