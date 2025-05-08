Düzce Valisi Aslan, kaskla motosiklet kullanarak sürüş güvenliğine dikkati çekti
Düzce Valisi Selçuk Aslan, sürüş güvenliğine dikkati çekmek için kask takarak motosiklet kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, sürüş güvenliğine dikkati çekmek için kask takarak motosiklet kullandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında motosiklet kulüpleri üyeleri ve motosikletseverler, Valilik bahçesinde toplandı.
Vali Aslan'ın önderliğinde kasklarını takan motosikletliler, "Bir Kural, Bir Ömür " sloganıyla şehir turu yaptı.
Etkinlik sonunda Aslan, kentte 5 yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde hiçbir kural ihlali olmadığı tespit edilen 3 motosiklet sürücüsüne teşekkür plaketi verdi.
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