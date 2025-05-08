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        Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, Düzce'de başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, Düzce'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:48
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        Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, Düzce'de başladı
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        Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, Düzce'de başladı.

        Düzce Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenen, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organizatörlüğünde Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda serbest ve grekoromen stilde 41 ilden 400 sporcu mücadele ediyor.

        Dört gün sürecek şampiyonada dereceye giren sporcular, Türkiye Yıldız Güreş Milli Takımı seçmelerine katılmaya hak kazanacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonada 400'ü sporcu 700 kişilik ekibi kentte ağırladıklarını söyledi.

        Çocukların ata sporu güreşte mücadele etmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Yazıcı, "Burada derece yapan çocuklarımızı milli takımda göreceğiz. Burada ilerinin olimpiyat, Avrupa veya dünya şampiyonlarını izliyor olabiliriz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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