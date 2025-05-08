Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından mükerrer kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

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