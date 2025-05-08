Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı
Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından mükerrer kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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