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        Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı

        Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:30
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        Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından mükerrer kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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