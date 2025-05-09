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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 08:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 08:36
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 51 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A. ve O.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Operasyonda yakalanan M.B, C.E. ve U.Y.P. hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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