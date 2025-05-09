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        Yığılca'da altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:42
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        Yığılca'da altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Bekirler köyünde altyapı ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Köyde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve parke taşı döşeme işlemleri sürüyor.

        AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Turgut Ilgın ve İl Genel Meclisi İl Daimi Üyesi Ahmet Alkan, çalışmaları inceledi.

        Ziyaret sırasında muhtar ve köy sakinleriyle bir araya gelen Alkan ve Ilgın, devam eden çalışmalar ve köyün diğer ihtiyaçları hakkında istişarede bulundu.

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