Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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