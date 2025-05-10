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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:49
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler, yolda yavaş ilerliyor.

        Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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