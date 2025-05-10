Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Gönüllü gençler şehit anneleri için çanta yaptı

        ÖMER ÜRER - Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla hayata geçirilen "Çantamda Sevgi Var" projesi kapsamında yaptıkları çantaları şehit annelerine hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllü gençler şehit anneleri için çanta yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER ÜRER - Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla hayata geçirilen "Çantamda Sevgi Var" projesi kapsamında yaptıkları çantaları şehit annelerine hediye etti.

        Gençlik Merkezi, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi (DÜ) Gençlik Ofisince hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, şehit annelerine çanta hazırlamak için üniversitedeki atölyede işe koyuldu.

        Kentteki 47 şehit annesi için rengarenk çantalar hazırlayan gönüllü gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde hazırladıkları çantaları şehit annelerine hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        - " Özel günde iyilik hareketleri projesine karar verdik"

        Proje sorumlusu Gençlik Merkezi Lideri DÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Beyza Sağıncı, AA muhabirine, projenin arkadaşlarıyla sohbet esnasında geliştiğini, Anneler Günü öncesinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

        Gönüllülük projelerinin önemine işaret eden Sağıncı, "Yapacağımız çantaların anlamı olması gerektiğini düşündük. Şehit annelerimize ziyaretlerde bulunup çantalarını hediye ediyoruz." dedi.

        Sağıncı, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk etapta proje amacımız, bu çantaları özel günlerde şehit annelerine vermekti. Çok büyük keyif aldık ve mutlu olduk. Şimdi Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize ve huzurevindeki büyüklerimize hediye etme hedefimiz var. Şehit annelerimizi ve büyüklerimizi bir nebze olsun mutlu edebilmek, gülümsetebilmek bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

        - "Değeri paha biçilemez"

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy beldesi Çalıcuma köyündeki babaevini ziyaret eden gençler, şehit annesi Hanife Baysan'a çantasını hediye etti.

        Anne Baysan, ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Onların ziyareti bana keyif verdi. Değeri paha biçilemez. Hepsinin eline sağlık. Bana geleceklerini söylediklerinde çok sevindim." ifadesini kullandı.

        - "Vatana bir oğul verdim ama bin evlat kazandım"

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısı sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın Çay Mahallesi'ndeki evine de ziyarette bulunan gençler, anne Döndü Bazna'ya hediyesini takdim etti.

        Şehit annesi Bazna, çok duygulandığını dile getirerek, "Kızlarımızın getirdiği hediye için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hem ziyarete hem Anneler Günü'nü kutlamaya gelmişler. Vatana bir oğul verdim ama bin evlat kazandım. Çantayı kullanacağım, çok mutlu oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Düzce'deki antik kentin barındırdığı arkeolojik hazine ortaya çıkarılıyor
        Düzce'deki antik kentin barındırdığı arkeolojik hazine ortaya çıkarılıyor
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali" başladı
        "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali" başladı
        Düzce Belediyesinin kadın personele yaptığı "Anneler Günü" sürprizi duygula...
        Düzce Belediyesinin kadın personele yaptığı "Anneler Günü" sürprizi duygula...
        Düzce Yeşilay Şubesi anneleri bağımlılık konusunda bilgilendirdi
        Düzce Yeşilay Şubesi anneleri bağımlılık konusunda bilgilendirdi
        Yığılca'da altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
        Yığılca'da altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor