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        Düzce'de silobas ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 23:51 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:54
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        Düzce'de silobas ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Şafak T. yönetimindeki 06 EPH 434 plakalı, bir çimento fabrikasına çalışan silobas, ilçenin Aksu mevkisinde karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 81 AEY 689 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobildeki Durcan K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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