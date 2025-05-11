Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Düzce'de sona erdi

İlk 3'e girenlere madalya verildiği turnuvada, il bazında 174 puan toplayan İstanbul birinciliği, 107 puanla Samsun ikinciliği ve 80 puanla Trabzon üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonanın son günü, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 12 sıklette mindere çıkan güreşçiler, dereceye girebilmek için ter döktü.

Düzce Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizatörlüğünde Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, serbest ve grekoromen stilde 41 ilden 400 sporcu mindere çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, Düzce'deki final müsabakalarıyla tamamlandı.

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