Düzce'de trafik polisinden anaokulu öğrencilerine eğitim

Çocukların kendilerinden korkmaması gerektiğini belirten trafik polisi, "Biz çocukları çok severiz. Polisten korkulmaz, polis sizin koruyucunuzdur." ifadelerini kullandı.

Eğitimler sırasında bir trafik polisinin çocuklara sevgi ve içtenlikle yaklaşması takdir topladı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Haftası" kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

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