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        Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Düzce'ye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:49
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        Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Düzce'ye getirildi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce'ye ulaştırıldı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciği sporcuları tarafından Sakarya ekibinden teslim alınan emanet, Bolu ekibine teslim edilecek.

        Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan toprak, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.​​​​​​​

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, AA muhabirine, bu onurlu görevi icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Etkinlikle vatanın nasıl kurtarıldığının gelecek nesillere anlatılmasının hedeflendiğini dile getiren Cicu, "Etkinliğe katılan sporcu arkadaşlarımızın her birini ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyorum. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Her gencimizi spor yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Düzce Spor Lisesi öğrencisi Can Erkin Çavuş da etkinliğe katılmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

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