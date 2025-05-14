Düzce'de özel öğrenciler emniyette ağırlandı

Polislerin bir gününün nasıl geçtiğini deneyimleme fırsatı bulan özel öğrencilerin o anları, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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