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        Düzce'de özel öğrenciler emniyette ağırlandı

        Düzce Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrencileri emniyette misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:09
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        Düzce'de özel öğrenciler emniyette ağırlandı
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        Düzce Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrencileri emniyette misafir etti.

        Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, hafta kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

        Burada emniyet araçlarına bindirilen çocuklara, polis kıyafetleri giydirilerek telsizle anons yaptırıldı.

        Polislerin bir gününün nasıl geçtiğini deneyimleme fırsatı bulan özel öğrencilerin o anları, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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