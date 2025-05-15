Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi

Proje kapsamında ayın projesi seçilen etkinlik dolayısıyla okul, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın tarafından "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesiyle ödüllendirildi.

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