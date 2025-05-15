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        Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi

        Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evvel Zaman İzinde" projesi kapsamında Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 08:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 08:54
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        Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi
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        Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evvel Zaman İzinde" projesi kapsamında Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi.

        Proje kapsamında ayın konusu olan "Dostluk" hakkında çalışmalar yapan okulda, minik öğrenciler dostluk kavramını somutlaştırmak amacıyla rengarenk bileklikler hazırladı.

        Etkinlikte, çocuklar dostluğun önemini eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

        Proje kapsamında ayın projesi seçilen etkinlik dolayısıyla okul, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın tarafından "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesiyle ödüllendirildi.

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