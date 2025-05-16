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        Düzce'de özel gereksinimli bireyler piknikte buluştu

        Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, gönüllerince eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:07
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        Düzce'de özel gereksinimli bireyler piknikte buluştu
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        Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, gönüllerince eğlendi.

        Düzce Belediyesince İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla geleneksel hale getirilen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

        Otobüslerle okullarından alınan özel gereksinimli çocuklar, gençler ve aileleri, etkinlik alanına getirildi.

        Etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin kişi, müzik eşliğinde dans etti, çeşitli sportif etkinliklere katıldı, piknik yaptı.

        Kentpark'ta hizmet veren Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler de halk oyunu gösterisi sundu. Düzce Belediye Bandosu da performans sergiledi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, engellilerin her hizmete kolayca ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Engelliler Haftası'nda da bu kapsamda farklı etkinlikler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet yönetimindeki temel anlayış 'Sevgi Engel Tanımaz' diyerek, tüm özel bireylerimizin eğitim, sağlık, ulaşım gibi tüm kamusal hizmetlerden en kolay şekilde yaralanabilmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Etkinliğe, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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