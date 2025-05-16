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        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nde film gösterimi ve söyleşi yapıldı

        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nde film gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:29
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        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nde film gösterimi ve söyleşi yapıldı
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        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nde film gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Valilik, Belediye, Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen festival, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Toplam 81 ülkeden 1312 başvurunun kabul edildiği festival kapsamında, Düzce Üniversitesinin konferans salonları ile kentteki alışveriş merkezlerinin sinema salonlarında yarışmaya giren filmlerin gösterimleri yapıldı.

        Etkinlikler kapsamında, TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi de ilkokul öğrencilerine izletildi.

        Film yapımcısı ve yönetmen Nazif Tunç da kentteki bir sinema salonunda söyleşiye katıldı.

        Sinemanın, hayat yolculuğunda önemli bir sanat olduğuna belirten Tunç, "Bu sanatta da kendi kimliğimizi, özümüzü, inancımızı bulmak yolunda var etmek durumunda olduğumuz bir sanat. Sadece film üretmek de değil, sinemanın Türkiye'de kendi özünü bulmasıyla ilgili de çabalarımız var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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