Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin Yahyalar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

