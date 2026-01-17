Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 09:01 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin Yahyalar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"

        Benzer Haberler

        Düzce'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıy...
        Düzce'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıy...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Akçakoca'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Dalgalar sahili dövdü
        Akçakoca'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Dalgalar sahili dövdü
        "Vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğur...
        "Vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğur...
        Genç yaşta babasını kaybedince ömrünü kardeşlerine adadı; arıcılık yapıp he...
        Genç yaşta babasını kaybedince ömrünü kardeşlerine adadı; arıcılık yapıp he...
        TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasında 14 kaçak göçmen yakalandı
        TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasında 14 kaçak göçmen yakalandı