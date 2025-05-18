Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor

Her hafta sonu belediyeden farklı birimin destek verdiği kazı çalışmalarına son olarak İmar Müdürlüğü personeli katıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

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