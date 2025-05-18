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        Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor

        Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:53
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        Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor
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        Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına devam ediliyor.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

        Yaklaşık 6 yılda büyük aşama kaydedilen çalışmalarda yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

        Antik kentte yürütülen kazı çalışmalarına belediyenin tüm birimleri, arkeologlar gözetiminde dönüşümlü destek veriyor.

        Her hafta sonu belediyeden farklı birimin destek verdiği kazı çalışmalarına son olarak İmar Müdürlüğü personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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