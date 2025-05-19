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        Düzce'de otomobilin çarptığı midibüsteki 7 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin çarptığı midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:20
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        Düzce'de otomobilin çarptığı midibüsteki 7 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobilin çarptığı midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden M.Ş.A. idaresindeki 67 SA 005 plakalı otomobil, Osmanca köyü mevkisinde ışıklı kavşakta hareket halinde olan Ş.S. yönetimindeki 81 ABZ 533 plakalı midibüse arkadan çarptı.

        Kazada, midibüste bulunan M.Ç, B.Ç, R.S, Ç.N.Ş, O.S, S.D. ve R.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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