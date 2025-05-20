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        Düzce'de kreş ve anaokulu öğrencileri, "Dünya Arı Günü"nde farkındalık etkinliği yaptı

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), "20 Mayıs Dünya Arı Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:42
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        Düzce'de kreş ve anaokulu öğrencileri, "Dünya Arı Günü"nde farkındalık etkinliği yaptı
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), "20 Mayıs Dünya Arı Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

        DÜ Konuralp Merkez Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte, kentte eğitim gören kreş ve anaokulu öğrencileri, arı kıyafetleri giyip ellerinde "Çiçekler solmasın, arılar ölmesin", "Arılar olmazsa insanlar olmaz" yazılı dövizler eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

        Alandaki stantları ziyaret eden öğrenciler ve vatandaşlar, arılar ve arı ürünleri hakkında DAGEM akademisyenlerinden bilgi aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca, minik öğrencilerin resim yarışmasında derece alan eserleri sergilendi.

        Programda konuşan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, arıların iklim ve doğa için önemine değindi, "Dünya Arı Günü"nü kutladı.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, doğa ve sürdürebilir hayat için arıların değerini anlamanın önemine işaret ederek, "Arıların önemine dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak için çocuklarımızla birlikteyiz. Amacımız, toplumsal farkındalığı oluşturarak, bu önemli canlının önemini benimsemeleridir. Arılardan korkuyoruz ama çok seviyoruz. Arılar sadece bal üretmiyor, dünyanın iklim ve doğa dengesini de sağlıyor." dedi.

        - "Türkiye, toplam kovan ve arı sayısı ile bal verimi bakımından dünyada 2."

        DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, etkinliğin ardından AA muhabirine, arının dünya üzerindeki en önemli canlı olduğunu belirterek, "Arı polinasyon (tozlaşma) için çok önemli. Yani görünen tarafta arı sadece bal yapıyor olarak bilinir fakat asıl önemi polinasyondur. Bugün insanların yediği meyvelerin yüzde 70'i arılar tarafından tozlanır, arılar tarafından döllenir. Bu o kadar önemlidir ki arı olmazsa bitki olmaz." diye konuştu.

        Türkiye'nin arıcılık konusunda çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Kekeçoğlu, "Türkiye, toplam kovan ve arı sayısı ile bal verimi bakımından dünyada 2'nci sırada. Bu çok önemli seviye. Türkiye olmazsa dünyanın hem arı ürünleri bakımından hem de arılarla yapılan tozlaşma bakımından sıkıntıya gireceği ve zorlukla karşı karşıya kalacağı aşikardır. Türkiye'nin arıcılıkla alakalı konumundan ötürü burada gerçekleştirilen 'Dünya Arı Günü' kutlamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

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