Düzce'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime K. (65) ile 6 yaşındaki Egemen K'ye çarptı.
Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fadime K. ile Egemen K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.