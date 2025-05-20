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        GÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:48 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:48
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        GÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne Fatma Küpçük (65) ile 6 yaşındaki torunu Egemen Küpçük'e çarptı.

        Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralı olan Fatma Küpçük, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların, hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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